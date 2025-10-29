GEA Aktie News: GEA am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 62,25 EUR.

Die GEA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 0,7 Prozent auf 62,25 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 61,95 EUR. Bei 62,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.386 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Gewinne von 7,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,50 EUR an.

GEA ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 05.11.2026 wird GEA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den GEA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,88 EUR je Aktie.

