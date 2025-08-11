GEA Aktie
Marktkap. 10,16 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen für das zweite Quartal und der Anhebung des Ausblicks erhöhte Analyst Akash Gupta am Dienstag seine Schätzungen für den Anlagenbauer. Mit den Margen habe Gea positiv überrascht. Die Bewertung hält er aber für unattraktiv./rob/ajx/he/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Underweight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
66,55 €
|Abst. Kursziel*:
-17,36%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
65,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,48%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|08:01
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|07.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|08:01
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|07.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|08:01
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG