GEA Aktie
Marktkap. 9,64 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die von dem Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur machten Sinn, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werfe der unerwartete Abgang des Finanzchefs und des für die operative Führung verantwortlichen Managers Fragen bezüglich der Margenziele für 2030 auf./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
63,25 €
|Abst. Kursziel*:
-13,04%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
62,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,63%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|21:41
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:06
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|GEA Hold
|Warburg Research
|12:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:41
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:06
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|GEA Hold
|Warburg Research
|12:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:06
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21:41
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:41
|GEA Hold
|Warburg Research
|12:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets