GEA Aktie

62,95 EUR -0,40 EUR -0,63 %
STU
Marktkap. 9,64 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

21:41 Uhr
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die von dem Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur machten Sinn, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werfe der unerwartete Abgang des Finanzchefs und des für die operative Führung verantwortlichen Managers Fragen bezüglich der Margenziele für 2030 auf./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 13:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
63,25 €		 Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
62,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,63%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

