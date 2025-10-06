GEA Aktie
Marktkap. 9,64 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea vor Zahlen von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung des Anlagenbauers dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine stärkere Auftragslage dürfte sich aber erst im vierten Quartal einstellen./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
63,55 €
|Abst. Kursziel*:
-5,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
63,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
