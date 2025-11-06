GEA Aktie
Marktkap. 9,38 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Anhaltende, negative Währungseffekte hätten den Umsatz des Anlagenbauers weiter gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge stützten aber das zukünftige Umsatzwachstum./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
59,60 €
|Abst. Kursziel*:
-6,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
59,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
