Heute im Fokus
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
59,60 EUR -0,25 EUR -0,42 %
STU
Marktkap. 9,38 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

Deutsche Bank AG

GEA Hold

12:26 Uhr
GEA Hold
GEA
59,60 EUR -0,25 EUR -0,42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Anhaltende, negative Währungseffekte hätten den Umsatz des Anlagenbauers weiter gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge stützten aber das zukünftige Umsatzwachstum./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Hold

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
59,60 €		 Abst. Kursziel*:
-6,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
59,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

12:26 GEA Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 GEA Buy UBS AG
06.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
GEA zu myNews hinzufügen