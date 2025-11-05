UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe auf den ersten Blick erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Sven Weier am Donnerstag. Die Entwicklung unter dieser Oberfläche sei allerdings besser als gedacht./rob/ag

