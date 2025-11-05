DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
60,80 EUR -0,20 EUR -0,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,4 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

UBS AG

GEA Buy

12:21 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
60,80 EUR -0,20 EUR -0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe auf den ersten Blick erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Sven Weier am Donnerstag. Die Entwicklung unter dieser Oberfläche sei allerdings besser als gedacht./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,45 €		 Abst. Kursziel*:
20,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

12:21 GEA Buy UBS AG
11:46 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net Bewertung im Blick GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Donnerstagmittag schwächer
Dow Jones GEA-Aktie fällt dennoch: Profitabler als erwartet - Ausblick bekräftigt
finanzen.net Underweight für GEA-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
dpa-afx ROUNDUP: Gea verdient operativ mehr als erwartet - Aktie ohne Schwung
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: GEA-Aktie erhält Buy
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Vormittag mit Verlusten
dpa-afx Gea verdient operativ mehr als erwartet
finanzen.net Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Supervisory Board extends CEO Stefan Klebert's contract and decides to reorganize the Executive Board and streamline the organizational structure
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 43 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen