GEA Aktie
Marktkap. 9,24 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den soliden Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag habe er Schätzungen und Kursziel aktualisiert, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsdynamik und die Profitabilität sähen ordentlich aus. Doch mit Blick auf die Gewinnziele habe sich das Management zögerlich gezeigt. Kuenne sieht einige Risiken für die langfristige Unternehmensplanung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
60,40 €
|Abst. Kursziel*:
-7,28%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
60,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,44%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
