GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
60,50 EUR -0,10 EUR -0,17 %
STU
Marktkap. 9,24 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

08:01 Uhr
GEA Sector Perform
GEA
60,50 EUR -0,10 EUR -0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den soliden Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag habe er Schätzungen und Kursziel aktualisiert, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsdynamik und die Profitabilität sähen ordentlich aus. Doch mit Blick auf die Gewinnziele habe sich das Management zögerlich gezeigt. Kuenne sieht einige Risiken für die langfristige Unternehmensplanung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
60,40 €		 Abst. Kursziel*:
-7,28%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
60,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,44%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

08:01 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 GEA Halten DZ BANK
07.11.25 GEA Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 GEA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net GEA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
finanzen.net GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
finanzen.net GEA-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die GEA-Aktie
finanzen.net GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net GEA Aktie News: GEA präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
Dow Jones GEA-Aktie fällt dennoch: Profitabler als erwartet - Ausblick bekräftigt
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Supervisory Board extends CEO Stefan Klebert's contract and decides to reorganize the Executive Board and streamline the organizational structure
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 43 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
