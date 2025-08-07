GEA Aktie
Marktkap. 9,85 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gea nach Zahlen zum zweiten Quartal von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenziele des Maschinenbauers seien noch immer konservativ, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Resultaten, die er als stark bezeichnete. Er hält es für möglich, dass Gea bereits im nächsten Jahr das untere Ende der für 2030 angepeilten Margenzielspanne erreichen kann. Ihm gefällt nach wie vor der defensive Wachstumsansatz des Unternehmens mit weiterem Potenzial zur Selbstoptimierung./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 09:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,45 €
|Abst. Kursziel*:
13,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,11%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
