Deutsche Bank Research hat Gea mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Jahreseckdaten des Maschinenbauers seien erfreulich, aber nicht herausragend, schrieb Lars Vom-Cleff in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über Zielspanne des Unternehmens, während das organische Umsatzwachstum dieser entspreche. Zudem sollte der positive Auftragseingang im vergangenen Quartal nicht überraschen, und das für 2026 angestrebte organische Umsatzwachstum sei auch nicht neu und bereits vom Marktkonsens vorweggenommen.

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:54 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 61,55 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 9,02 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.246 GEA-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 6,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 09.03.2026 erwartet.

