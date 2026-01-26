DAX24.881 -0,2%Est505.963 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.064 -0,4%Euro1,1868 -0,1%Öl65,34 -0,5%Gold5.087 +1,5%
Bewertung im Blick

GEA-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

27.01.26 10:13 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die GEA-Aktie blicken sollten: Deutsche Bank AG hat gesprochen | finanzen.net

Die GEA-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
61,60 EUR 1,00 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat Gea mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Jahreseckdaten des Maschinenbauers seien erfreulich, aber nicht herausragend, schrieb Lars Vom-Cleff in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über Zielspanne des Unternehmens, während das organische Umsatzwachstum dieser entspreche. Zudem sollte der positive Auftragseingang im vergangenen Quartal nicht überraschen, und das für 2026 angestrebte organische Umsatzwachstum sei auch nicht neu und bereits vom Marktkonsens vorweggenommen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:54 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 61,55 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 9,02 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.246 GEA-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 6,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 09.03.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10:11GEA HoldDeutsche Bank AG
09:41GEA HoldWarburg Research
26.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026GEA BuyUBS AG
16.12.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:11GEA HoldDeutsche Bank AG
09:41GEA HoldWarburg Research
26.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
14.01.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

