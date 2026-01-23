DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 -3,0%Nas23.661 +0,7%Bitcoin74.184 +1,6%Euro1,1873 -0,1%Öl65,63 -1,0%Gold5.036 +1,1%
ROUNDUP: Gea will in diesem Jahr weiter wachsen - Auftragseingang 2025 stark

26.01.26 20:21 Uhr
GEA
60,60 EUR 0,10 EUR 0,17%
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer GEA Group will nach einem überraschend erfolgreichen 2025 im laufenden Jahr weiter zulegen. "Der erneut starke Auftragseingang untermauert unser Ziel, ein organisches Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent pro Jahr zu erreichen. Gleichzeitig setzen wir unsere jährlichen Margensteigerungen kontinuierlich fort," sagte Unternehmenschef Stefan Klebert laut Mitteilung vom Montagabend. Zuvor hatte Gea am Nachmittag bereits erste Zahlen zum abgelaufenen Jahr veröffentlicht.

Laut Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC werde mit Blick auf 2026 am Markt bereits ein organisches Wachstum von rund 6 Prozent sowie einer Margenverbesserung um 40 Basispunkte erwartet, so der Branchenexperte weiter. An der Börse kamen die Äußerungen des Unternehmens indes gut an. Die Aktien gingen mit einem Kursgewinn von 3,4 Prozent aus dem Xetra-Handel.

Im Tagesgeschäft schnitt Gea 2025 denn auch besser ab als gedacht. So seien 16,5 Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) und Umbaukosten hängen geblieben, hieß es vom Dax-Konzern bereits am Nachmittag. Zudem habe der Auftragseingang im vierten Quartal mit gut 1,8 Milliarden Euro die durchschnittliche Markterwartung um sieben Prozent übertroffen. Im Gesamtjahr 2025 steigerte Gea den Auftragseingang aus eigener Kraft um gut neun Prozent.

Am Abend kamen dann noch mehr Zahlen dazu: Der Auftragseingang für das Gesamtjahr lag bei 5,9 Milliarden Euro und der Umsatz bei 5,5 Milliarden Euro. Dies sei ein organisches Umsatzwachstum von 3,7 Prozent, was am oberen Ende des Ausblicks liege, teilte Gea weiter mit. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwand erreichte 907 Millionen Euro (Vorjahr: 837 Mio. Euro).

Basierend auf vorläufigen Zahlen und einer prognostizierten Steuerquote von etwa 28 Prozent erwartet GEA für das Geschäftsjahr 2025 für das berichtete Ergebnis je Aktie einen Wert zwischen 2,60 und 2,70 Euro (Vorjahr: 2,30 Euro).

Das Analysehaus Jefferies beließ die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi attestierte dem Anlagenbauer für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ein starkes Auftragswachstum. RBC-Analyt Kuenne lobte ebenfalls die Auftragsentwicklung zum Jahresende hin, während das Ergebnis je Aktie aber unter der Erwartung liege.

Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen wie geplant am 9. März veröffentlichen./stk/mis

