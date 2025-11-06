DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.303 -0,5%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 22.805 -1,1%Bitcoin 88.855 +1,3%Euro 1,1571 +0,2%Öl 63,60 +0,1%Gold 4.007 +0,8%
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Block-Aktie stürzt nach Q3-Zahlen ab - Cash App überzeugt, Square schwächelt
Profil

GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
60,40 EUR +0,55 EUR +0,92 %
STU
Marktkap. 9,38 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

JP Morgan Chase & Co.

GEA Underweight

19:11 Uhr
GEA Underweight
GEA
60,40 EUR 0,55 EUR 0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 55,00 auf 55,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Akash Gupta passte am Freitag sein Bewertungsmodell an die Quartalszahlen des Anlagenbauers an. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2025/26 vor Umstrukturierungen leicht./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Underweight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
55,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
60,40 €		 Abst. Kursziel*:
-8,11%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
60,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,11%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

19:11 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16:21 GEA Halten DZ BANK
12:26 GEA Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 GEA Buy UBS AG
06.11.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net Aktie im Blick DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
finanzen.net GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich
finanzen.net GEA-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die GEA-Aktie
finanzen.net GEA Aktie News: GEA tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net GEA Aktie News: GEA präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
Dow Jones GEA-Aktie fällt dennoch: Profitabler als erwartet - Ausblick bekräftigt
finanzen.net Underweight für GEA-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
dpa-afx ROUNDUP: Gea verdient operativ mehr als erwartet - Aktie ohne Schwung
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Supervisory Board extends CEO Stefan Klebert's contract and decides to reorganize the Executive Board and streamline the organizational structure
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 43 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
