GEA Aktie
Marktkap. 9,28 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie des Anlagenbauers liege darunter, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Underweight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,60 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
62,40 €
|Abst. Kursziel*:
-7,69%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
62,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,84%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|20:56
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:51
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|20:56
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:51
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:41
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|20:51
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:56
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets