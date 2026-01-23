DAX24.950 +0,2%Est505.961 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,15 -5,2%Nas23.654 +0,7%Bitcoin73.850 +1,2%Euro1,1883 ±-0,0%Öl65,33 -1,5%Gold5.079 +1,9%
Starker Auftragseingang

GEA-Aktie fester: Operative Marge übertrifft eigene Prognose

26.01.26 17:23 Uhr
GEA-Aktie legt zu: Marge und Auftragseingang über Erwartungen

GEA steigert im vergangenen Jahr die operative Ertragskraft stärker als geplant und überzeugt mit einem robusten Auftragseingang.

Der Anlagenbauer GEA Group hat im vergangenen Jahr seine bereinigte operative Ertragskraft stärker erhöht als selbst erwartet. Die vorläufige EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand lag nach Angaben der GEA Group im Gesamtjahr 2025 bei 16,5 Prozent. Das liegt oberhalb des bisher prognostizierten Korridors des Konzerns von 16,2 bis 16,4 Prozent. Der vorläufige Auftragseingang habe im 4. Quartal bei 1,828 Milliarden Euro gelegen und liegt laut GEA damit um 7 Prozent über der durchschnittlichen Markterwartung, basierend auf einem Vara-Konsensus, von 1,708 Milliarden Euro.

Das vorläufige organische Auftragseingangswachstum für das Gesamtjahr 2025 habe damit 9,1 Prozent betragen, teilte GEA am Montagnachmittag weiter mit. Im Vorjahr lag diese Kennziffer bei 4,5 Prozent.

Im XETRA-Handel legt die GEA-Aktie zeitweise um 3,88 Prozent zu auf 62,90 Euro.

DJG/cbr/thl

DOW JONES

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
20.01.2026GEA BuyUBS AG
14.01.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026GEA BuyUBS AG
16.12.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
03.12.2025GEA Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen