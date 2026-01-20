DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.536 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.654 +0,7%Bitcoin 73.788 +1,1%Euro 1,1878 -0,1%Öl 65,92 -0,6%Gold 5.099 +2,3%
GEA Aktie

62,55 EUR +2,15 EUR +3,56 %
STU
Marktkap. 9,28 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

Jefferies & Company Inc.

GEA Buy

18:41 Uhr
GEA Buy
GEA
62,55 EUR 2,15 EUR 3,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi attestierte dem Anlagenbauer für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ein starkes Auftragswachstum. Das Auftragsvolumen liege mit rund 1,83 Milliarden Euro um 7 Prozent über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Reaktion am Montag./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,40 €		 Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,92%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

18:41 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 GEA Buy UBS AG
14.01.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu GEA

Dow Jones Starker Auftragseingang GEA-Aktie fester: Operative Marge übertrifft eigene Prognose GEA-Aktie fester: Operative Marge übertrifft eigene Prognose
dpa-afx (WDH) Gea übertrifft Margenziel und holt viele Aufträge - Aktie legt zu de
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG veröffentlicht vorläufige Finanzzahlen 2025
finanzen.net GEA Aktie News: GEA verteidigt Stellung am Montagnachmittag
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Mittag verlustreich
finanzen.net DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net GEA Aktie News: GEA verliert am Vormittag
finanzen.net UBS AG gibt GEA-Aktie Buy
finanzen.net DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor einem Jahr abgeworfen
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG releases preliminary financials 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: GEA accelerates third-quarter order intake and revenue growth, increases profitability
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Supervisory Board extends CEO Stefan Klebert's contract and decides to reorganize the Executive Board and streamline the organizational structure
