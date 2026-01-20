GEA Aktie
Marktkap. 9,28 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi attestierte dem Anlagenbauer für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ein starkes Auftragswachstum. Das Auftragsvolumen liege mit rund 1,83 Milliarden Euro um 7 Prozent über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Reaktion am Montag./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
