Jefferies & Company Inc.

GEA Buy

18:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel GEA 62,55 EUR 2,15 EUR 3,56% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi attestierte dem Anlagenbauer für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie ein starkes Auftragswachstum. Das Auftragsvolumen liege mit rund 1,83 Milliarden Euro um 7 Prozent über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Reaktion am Montag./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

