DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -2,3%Nas23.668 +0,7%Bitcoin73.431 +0,6%Euro1,1878 -0,1%Öl65,73 -0,8%Gold5.093 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

(WDH) Gea übertrifft Margenziel und holt viele Aufträge - Aktie legt zu de

26.01.26 17:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
60,60 EUR 0,10 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Wiederholung aus technischen Gründen.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer GEA Group hat das Jahr 2025 im Tagesgeschäft besser abgeschlossen als gedacht. So seien 16,5 Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Umbaukosten hängen geblieben, teilte der Dax-Konzern (DAX) überraschend am Montagabend in Düsseldorf mit. Zudem habe der Auftragseingang im vierten Quartal mit gut 1,8 Milliarden Euro die durchschnittliche Markterwartung um sieben Prozent übertroffen. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom späten Nachmittag gut an: Die Gea-Aktie setzte sich mit einem Kurssprung von fast vier Prozent an die Spitze des Dax.

Wer­bung

Im Gesamtjahr 2025 steigerte Gea den Auftragseingang aus eigener Kraft um gut neun Prozent. Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen wie geplant am 9. März veröffentlichen./stw/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
20.01.2026GEA BuyUBS AG
14.01.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
13.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026GEA BuyUBS AG
16.12.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
03.12.2025GEA Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen