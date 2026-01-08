EQS-Adhoc: The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich

EQS-Ad-hoc: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Prognose

The Platform Group vor Übernahme der AEP Pharmagruppe: 1 Mrd. Euro profitables, zusätzliches Umsatzvolumen mit künftig eigenständigem Geschäftsbereich



Düsseldorf, 26. Januar 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat heute einen Vertrag über den Erwerb der AEP GmbH mit Sitz in Alzenau bekannt. AEP ist eine B2B Großhandelsplattform für die Pharmabranche, Kunden sind mehrere Tausend Apotheken in Deutschland. Verkäufer sind mehrere Gesellschafter, bisheriger Mehrheitsgesellschafter mit 51,52% ist die Österreichische Post AG. Der Vollzug der Transaktion wird nach einer Zustimmung der Kartellbehörden und Erfüllung der Closing-Voraussetzungen im zweiten Quartal 2026 erwartet. Es erfolgt ein Erwerb von 100% der Anteile an der AEP GmbH.

Die AEP GmbH ist im pharmazeutischen Großhandels- und Plattformgeschäft in Deutschland tätig. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.



Im Zuge der Übernahme der AEP verfolgt TPG das Ziel, den Bereich Pharma als eigenständigen Geschäftsbereich zu etablieren, das Segment wird künftig unter der Bezeichnung Pharma & Service Goods geführt. Darüber hinaus ist geplant, den Bereich der Pharmaaktivitäten als vollständig eigenen Geschäftsbereich mit eigener Führung zu etablieren.

Nach einem Closing der AEP ist es beabsichtigt, die bestehenden Aktivitäten der TPG im Pharma- und Apothekenbereich unter einer einheitlichen Gruppenbezeichnung und als eigenständige Organisationseinheit zu bündeln. Hierzu zählen die Gesellschaften AEP, ApoNow, apothekia sowie die Plattform Doc.Green. Für das Geschäftsjahr 2026 ist beabsichtigt, weitere Gesellschaften im Bereich der Pharmaplattformen zu erwerben und in den Bereich der Pharma Group zu konsolidieren.



Der neu entstehende Bereich der Pharmagruppe wird mit einem jährlichen Umsatzvolumen von über 1,1 Mrd. Umsatz liegen. Ab dem Zeitpunkt des Closings erfolgt die Konsolidierung seitens der TPG. Bei Vollzug der geplanten Übernahme im zweiten Quartal 2026 und nach der notwendigen Freigabe vom Bundeskartellamt, würde sich die Planung der The Platform Group für das Geschäftsjahr 2026 deutlich verändern: Das GMV würde auf 3,0 Mrd. Euro ansteigen (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1,7 Mrd. Euro), der Umsatz bei 2 Mrd. Euro (pro-forma Betrachtung 2026) (bisherige Planung: 1 Mrd. Euro). Das EBITDA würde 90-100 Mio. Euro (pro-forma Betrachtung) erreichen (bisherige Planung: 70-80 Mio. Euro). Die Partnerzahl würde auf über 25.000 ansteigen (bisherige Prognose: 18.000). Die pro-forma Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2026 und werden zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit verwendet. Die voraussichtlichen IST-Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 werden nach Abschluss des Vollzuges der Transaktion von TPG bekannt gegeben.



Aufgrund der bestehenden Aktivitäten der TPG im Bereich Pharma- sowie Apothekenleistungen ist eine Anmeldung und Freigabe beim Bundeskartellamt erforderlich. Die Anmeldung beim Bundeskartellamt berücksichtigt die geplante Zusammenführung der Aktivitäten der TPG im Pharmabereich sowie die Übernahme der AEP Pharmagruppe. Mit einem Abschluss des Verfahrens wird im zweiten Quartal 2026 gerechnet. Der Vorstand der TPG hat sich in diesem Zusammenhang entschieden, die am 2. Oktober 2025 angekündigte Akquisition der Contracta GmbH (Österreich) als Closing nicht vorzunehmen, um etwaige Vorgaben sowie Einschränkungen der Kartellbehörden zu vermeiden, da Contracta und AEP in identischen Leistungsbereichen aktiv sind.

Die Finanzierung der Übernahme erfolgt auf Basis eines klar definierten Finanzierungskonzepts unter Einsatz von Eigenmittel, Eigenkapital sowie Fremdkapital. Der Vorstand wird bis März 2026 eine angepasste und nachhaltige Finanzierungstruktur im Zusammenhang mit der Übernahme der AEP Pharmagruppe abbilden. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft zwei Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von insgesamt 2 Mio. Aktien mit langfristigen Investoren beschlossen (Emissionserlös von 9,8 Mio. Euro), die Eintragung soll bis Februar 2026 im Handelsregister erfolgen.

Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten). Die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe wird sich in diesem definierten Finanzierungskorridor bewegen. Gleichzeitig wird erwartet, dass der operative Cashflow der TPG durch die geplante Übernahme der AEP Pharmagruppe weiter steigt.

