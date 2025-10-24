DAX24.213 ±0,0%Est505.666 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
GEA Aktie News: GEA am Freitagmittag stärker

GEA Aktie News: GEA am Freitagmittag stärker

Die Aktie von GEA zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 63,30 EUR.

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 63,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GEA-Aktie bisher bei 63,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.238 GEA-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 43,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 43,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GEA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50 EUR an.

GEA veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,88 EUR je GEA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Erste Schätzungen: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren eingebracht

RBC Capital Markets beurteilt GEA-Aktie mit Sector Perform

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

