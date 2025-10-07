GEA-Aktie in Grün: CEO-Vertrag verlängert - Vorstand wird erweitert
GEA hat den Vertrag seines CEO Stefan Klebert vorzeitig um zwei Jahre bis Ende 2028 verlängert.
Zudem erweitert und verjüngt der Konzern den Vorstand und löst gleichzeitig das 14-köpfige Global Executive Committee mit einer Übergangsfrist im kommenden Jahr auf.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat CEO Klebert wiederbestellt. Seine ursprünglich bis 31. Dezember 2026 dauernde Amtszeit wurde im Zuge dessen bis 31. Dezember 2028 verlängert. Außerdem soll ab 1. Januar 2026 der Vorstand von bisher drei auf künftig sechs Ressorts verdoppelt werden.
Die GEA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,16 Prozent höher bei 63,55 Euro.
DOW JONES
