Top News
Fokus auf Aktienkurs

GEA Aktie News: GEA am Freitagvormittag billiger

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von GEA gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 57,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
56,95 EUR -0,65 EUR -1,13%
Die GEA-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 57,15 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die GEA-Aktie bis auf 56,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.872 GEA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 14,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 61,07 EUR angegeben.

Am 06.11.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GEA 1,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte GEA am 09.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

