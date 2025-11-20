DAX23.394 +1,0%Est505.589 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.469 +0,3%Euro1,1518 -0,2%Öl64,10 +0,7%Gold4.056 -0,5%
ATX-Performance im Fokus

Donnerstagshandel in Wien: ATX bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

20.11.25 12:25 Uhr
Donnerstagshandel in Wien: ATX bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus

Das macht der ATX aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
63,00 EUR 0,55 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
27,65 EUR 1,15 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,53 EUR 0,14 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
90,70 EUR 2,70 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
48,96 EUR 0,42 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,90 EUR -0,30 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
28,15 EUR -0,10 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
32,98 EUR 2,28 EUR 7,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
26,65 EUR -1,15 EUR -4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
74,10 EUR 2,90 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
13,34 EUR 0,06 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
26,94 EUR 0,12 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.835,0 PKT 25,9 PKT 0,54%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent höher bei 4.834,37 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 139,193 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,039 Prozent stärker bei 4.811,08 Punkten, nach 4.809,19 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4.810,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.848,61 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0,394 Prozent nach. Der ATX lag vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 4.612,70 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 4.808,39 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 3.502,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 32,20 Prozent nach oben. 4.957,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3.481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 5,18 Prozent auf 13,82 EUR), Raiffeisen (+ 3,22 Prozent auf 33,38 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 27,75 EUR), PORR (+ 2,53 Prozent auf 28,35 EUR) und STRABAG SE (+ 1,65 Prozent auf 73,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-5,70 Prozent auf 26,45 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR), Andritz (-0,56 Prozent auf 62,25 EUR), Wienerberger (-0,53 Prozent auf 26,52 EUR) und Erste Group Bank (-0,39 Prozent auf 90,00 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 149.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,195 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

