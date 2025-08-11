GEA-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Morgan Stanley senkt den Daumen
Nach einem Rekordhoch der GEA-Aktien am Vortag haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne mitgenommen.
Werte in diesem Artikel
Auslöser war eine Abstufung der Aktien durch die Bank Morgan Stanley. Allerdings hält sich der Abschlag vie XETRA mit zeitweise 1,81 Prozent auf 65,25 Euro in Grenzen. Vom Jahrestief bei gut 47 Euro Anfang April waren die Anteilsscheine zuletzt um mehr als 40 Prozent gestiegen.
Max Yates von Morgan Stanley stufte die Papiere des Anlagenherstellers von "Overweight" auf "Equalweight" ab. Dass es das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld aus eigener Kraft schaffen kann, sei am Markt mittlerweile durchgedrungen, argumentierte Yates. Nachdem GEA die Zielvorgaben für die Profitabilität zuletzt zweimal erhöht habe, seien die Konsensschätzungen stark gestiegen.
