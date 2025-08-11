DAX24.221 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1709 +0,3%Öl65,69 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert
E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt
Nach Rekordhoch

GEA-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Morgan Stanley senkt den Daumen

13.08.25 11:58 Uhr
GEA-Aktie tiefer: Morgan Stanley senkt Daumen - droht GEA-Aktionären jetzt Ärger? | finanzen.net

Nach einem Rekordhoch der GEA-Aktien am Vortag haben Anleger am Mittwoch Kursgewinne mitgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
65,25 EUR -1,50 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auslöser war eine Abstufung der Aktien durch die Bank Morgan Stanley. Allerdings hält sich der Abschlag vie XETRA mit zeitweise 1,81 Prozent auf 65,25 Euro in Grenzen. Vom Jahrestief bei gut 47 Euro Anfang April waren die Anteilsscheine zuletzt um mehr als 40 Prozent gestiegen.

Max Yates von Morgan Stanley stufte die Papiere des Anlagenherstellers von "Overweight" auf "Equalweight" ab. Dass es das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld aus eigener Kraft schaffen kann, sei am Markt mittlerweile durchgedrungen, argumentierte Yates. Nachdem GEA die Zielvorgaben für die Profitabilität zuletzt zweimal erhöht habe, seien die Konsensschätzungen stark gestiegen.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
08:01GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025GEA BuyUBS AG
07.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
04.06.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2025GEA HaltenDZ BANK
01.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
17.07.2025GEA Equal WeightBarclays Capital
07.07.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen