Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

RBC Capital Markets hat die GEA-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

RBC hat Gea nach einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Stefan Klebert über die Neuorganisation und den überraschenden Rückzug zweier Top-Manager auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dass der Anlagenbauer seine bisherige Organisationsstruktur aufgibt, sei "absolut nachvollziehbar", schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ausscheiden des bisherigen Finanzchefs könnte ihm zufolge mit den Fortschritten bei der ERP-Einführung und der Einkaufsoptimierung zusammenhängen. Zudem halte er die Auflösung des "Global Executive Committee" für einen klugen Schachzug, da so die Macht des regionalen Managements gebrochen werde, was Gea eine Optimierung der strategischen Verteilung der Finanzmittel ermögliche.

Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 62,65 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 12,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.920 GEA-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 33,7 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2025 wird GEA voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

