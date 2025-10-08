DAX24.560 +0,7%Est505.636 +0,4%MSCI World4.336 +0,1%Top 10 Crypto16,93 -0,9%Nas22.863 +0,3%Bitcoin105.404 +1,1%Euro1,1637 -0,2%Öl66,01 +0,4%Gold4.028 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: Dow fester erwartet -- DAX fester -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Neuer Schwung: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.500 Punkten Neuer Schwung: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.500 Punkten
Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktie unter die Lupe

Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie

08.10.25 15:22 Uhr
Aktien-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die GEA-Aktie | finanzen.net

RBC Capital Markets hat die GEA-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,55 EUR -0,85 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RBC hat Gea nach einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Stefan Klebert über die Neuorganisation und den überraschenden Rückzug zweier Top-Manager auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dass der Anlagenbauer seine bisherige Organisationsstruktur aufgibt, sei "absolut nachvollziehbar", schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ausscheiden des bisherigen Finanzchefs könnte ihm zufolge mit den Fortschritten bei der ERP-Einführung und der Einkaufsoptimierung zusammenhängen. Zudem halte er die Auflösung des "Global Executive Committee" für einen klugen Schachzug, da so die Macht des regionalen Managements gebrochen werde, was Gea eine Optimierung der strategischen Verteilung der Finanzmittel ermögliche.

Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 62,65 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 12,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.920 GEA-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 33,7 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2025 wird GEA voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
15:21GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:21GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen