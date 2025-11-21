DAX23.090 -0,8%Est505.512 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.193 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1499 -0,3%Öl62,18 -1,6%Gold4.076 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der GEA

GEA Aktie News: GEA büßt am Freitagnachmittag ein

21.11.25 16:08 Uhr
GEA Aktie News: GEA büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GEA. Zuletzt fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 57,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
56,95 EUR -0,65 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 57,30 EUR. In der Spitze büßte die GEA-Aktie bis auf 56,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,00 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.556 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 14,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 45,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,94 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,07 EUR je GEA-Aktie an.

Am 06.11.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 09.03.2026 gerechnet. Am 04.03.2027 wird GEA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GEA von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025GEA BuyUBS AG
06.11.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025GEA HaltenDZ BANK
07.11.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen