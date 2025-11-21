GEA Aktie News: GEA büßt am Freitagnachmittag ein

Kurs der GEA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GEA. Zuletzt fiel die GEA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 57,30 EUR ab.

Die GEA-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 57,30 EUR. In der Spitze büßte die GEA-Aktie bis auf 56,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,00 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138.556 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 14,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 45,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,94 Prozent könnte die GEA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,07 EUR je GEA-Aktie an.

Am 06.11.2025 äußerte sich GEA zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 09.03.2026 gerechnet. Am 04.03.2027 wird GEA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GEA ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

