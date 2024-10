Platz 10: Michigan Ross School of Business

Die Michigan Ross School of Business bietet ein herausragendes Finanzprogramm, das für seine fundierte akademische Ausbildung und praxisorientierten Lernansätze bekannt ist. Das Programm kombiniert tiefgehende Finanztheorie mit realen Anwendungen und ermöglicht den Studierenden, durch Fallstudien und Projekte wertvolle Einblicke in die Finanzwelt zu gewinnen. In die Top zehn der besten Universitäten, um im Bereich "Finanzen" zu studieren, schafft es die Michigan Ross School of Business laut QS-Top-MBA mit insgesamt 91,2 Punkten.

Quelle: QS Top MBA, The Regents of the University of Michigan, Bild: metamorworks / Shutterstock.com