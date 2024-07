Platz 13: Universität Heidelberg, Deutschland

Mit 62,2 Punkten ist die Universität Heidelberg ebenfalls eine der wenigen deutschen Universitäten in den Top 100 mit Platz 87 und Rang 13 in diesem Ranking. Als eine der ältesten Universitäten Deutschlands ist sie bekannt für ihre herausragende Forschung und Lehre in den Geistes- und Naturwissenschaften sowie in der Medizin.

Quelle: Quelle: QS World University Rankings 2024, Bild: Andrea Damm / pixelio.de