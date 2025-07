DAX aktuell

Zollkonflikt weiter im Fokus: DAX dürfte mit kleinem Plus über 24.000er-Marke starten

17.07.25 07:20 Uhr

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag wieder etwas aus ihrer Deckung wagen, die 24.000-Punkte-Marke scheint dabei nicht in Gefahr.

Noch am Vortag rutschte der DAX zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten, mit einem Tagestief bei 23.968,95 Zählern. Nachdem er sich den Tag über freundlich präsentiert hatte, wurde er kurz vor Handelsende von Berichten aus den USA wieder ins Minus gedrückt und schloss die Sitzung letztlich knapp oberhalb der runden Marke. Am heutigen Donnerstag dürfte es aber schon wieder etwas freundlicher zugehen. Vorbörsliche Indikationen deuten auf eine positive Eröffnung am deutschen Aktienmarkt hin. DAX-Rekord bleibt weit weg Erst am 10.07. hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern einen neuen Rekordstand markiert. Diese Marke bleibt derzeit außer Reichweite. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern. Freundlichere Konjunkturdaten aus den USA am Vortag Die Erzeugerpreise stiegen in den USA im Juni auf Jahressicht um 2,3 Prozent und damit weniger als erwartet. Damit sorgten die Daten vom Mittwoch wieder für etwas Entspannung bei Anlegern. Fed-Chef vor Entlassung? Bloomberg berichtete indes, dass Trump die Entlassung des Chefs der US-Notenbank Federal Reserve vorantreibe. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

