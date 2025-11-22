DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.331 -0,8%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
22.11.25 03:42 Uhr
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 46 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.409,2 PKT -23,7 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 47

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 47/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 14.11.2025 und dem 21.11.2025. Stand ist der 21.11.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: HENSOLDT

HENSOLDT: -13,84 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 29: Infineon

Infineon: -10,20 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 28: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -8,19 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 27: TeamViewer

TeamViewer: -8,17 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 26: JENOPTIK

JENOPTIK: -6,47 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 25: Nordex

Nordex: -6,39 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,09 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 23: CANCOM SE

CANCOM SE: -5,36 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 22: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,92 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 21: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -4,79 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 20: Bechtle

Bechtle: -4,29 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 19: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -4,22 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 18: Siltronic

Siltronic: -3,96 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 17: Kontron

Kontron: -3,38 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 16: PNE

PNE: -3,05 Prozent

Quelle: PNE

Platz 15: SAP SE

SAP SE: -2,89 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 14: Sartorius vz

Sartorius vz: -2,17 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 13: freenet

freenet: -2,14 Prozent

Quelle: freenet

Platz 12: ATOSS Software

ATOSS Software: -1,67 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 11: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -1,59 Prozent

Quelle: evotec

Platz 10: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -1,32 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 9: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,73 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 8: United Internet

United Internet: -0,25 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 7: 1&1

1&1: 0,69 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 6: IONOS

IONOS: 0,75 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 5: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,40 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 4: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 1,59 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 3: SMA Solar

SMA Solar: 2,64 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 2: QIAGEN

QIAGEN: 5,80 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 1: Nagarro SE

Nagarro SE: 19,02 Prozent

Quelle: Nagarro

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

