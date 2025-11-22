Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 47 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 46 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 47/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 14.11.2025 und dem 21.11.2025. Stand ist der 21.11.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: HENSOLDT
HENSOLDT: -13,84 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 29: Infineon
Infineon: -10,20 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 28: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -8,19 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 27: TeamViewer
TeamViewer: -8,17 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 26: JENOPTIK
JENOPTIK: -6,47 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 25: Nordex
Nordex: -6,39 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,09 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 23: CANCOM SE
CANCOM SE: -5,36 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 22: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,92 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 21: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -4,79 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 20: Bechtle
Bechtle: -4,29 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 19: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -4,22 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 18: Siltronic
Siltronic: -3,96 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: Kontron
Kontron: -3,38 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 16: PNE
PNE: -3,05 Prozent
Quelle: PNE
Platz 15: SAP SE
SAP SE: -2,89 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 14: Sartorius vz
Sartorius vz: -2,17 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: freenet
freenet: -2,14 Prozent
Quelle: freenet
Platz 12: ATOSS Software
ATOSS Software: -1,67 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 11: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -1,59 Prozent
Quelle: evotec
Platz 10: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -1,32 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 9: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,73 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 8: United Internet
United Internet: -0,25 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 7: 1&1
1&1: 0,69 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 6: IONOS
IONOS: 0,75 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 5: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,40 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 4: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 1,59 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 3: SMA Solar
SMA Solar: 2,64 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 2: QIAGEN
QIAGEN: 5,80 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 1: Nagarro SE
Nagarro SE: 19,02 Prozent
Quelle: Nagarro
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag