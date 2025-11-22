KW 47: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 47/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 14.11.2025 und dem 21.11.2025. Stand ist der 21.11.2025.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: RENK
RENK: -22,08 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 49: HENSOLDT
HENSOLDT: -13,84 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 48: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -10,19 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 47: AUTO1
AUTO1: -9,02 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 46: LANXESS
LANXESS: -8,30 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 45: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -8,19 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 44: TeamViewer
TeamViewer: -8,17 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 43: Fraport
Fraport: -8,15 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 42: HelloFresh
HelloFresh: -7,37 Prozent
Quelle: HelloFresh SE
Platz 41: Nordex
Nordex: -6,39 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 40: Porsche vz
Porsche vz: -6,33 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 39: K+S
K+S: -5,90 Prozent
Quelle: K+S
Platz 38: Delivery Hero
Delivery Hero: -5,51 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 37: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -5,00 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 36: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -5,00 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 35: KION GROUP
KION GROUP: -4,97 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 34: Gerresheimer
Gerresheimer: -4,62 Prozent
Quelle: xxx
Platz 33: Aurubis
Aurubis: -4,59 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 32: Bechtle
Bechtle: -4,29 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 31: PUMA SE
PUMA SE: -4,02 Prozent
Quelle: Puma
Platz 30: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -3,94 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 29: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -3,66 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 28: Talanx
Talanx: -3,30 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 27: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -3,07 Prozent
Quelle: Redcare Pharmacy
Platz 26: TUI
TUI: -2,89 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 25: Evonik
Evonik: -2,82 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 24: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -2,74 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 23: Sartorius vz
Sartorius vz: -2,17 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 22: freenet
freenet: -2,14 Prozent
Quelle: freenet
Platz 21: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -1,98 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 20: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -1,79 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 19: RATIONAL
RATIONAL: -1,67 Prozent
Quelle: Rational
Platz 18: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -1,65 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 17: Fielmann
Fielmann: -1,37 Prozent
Quelle: Fielmann AG
Platz 16: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -1,32 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 15: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -1,23 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 14: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -0,48 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 13: United Internet
United Internet: -0,25 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 12: KRONES
KRONES: 0 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 11: RTL
RTL: 0 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 10: TRATON
TRATON: 0,21 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 9: Ströer SE
Ströer SE: 0,58 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 8: IONOS
IONOS: 0,75 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Lufthansa
Lufthansa: 1,04 Prozent
Quelle: Lufthansa
Platz 6: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 1,10 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 5: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 1,59 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 4: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 2,00 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 3: Deutsche Wohnen SE
Deutsche Wohnen SE: 2,11 Prozent
Quelle: Deutsche Wohnen
Platz 2: Jungheinrich
Jungheinrich: 2,27 Prozent
Quelle: Jungheinrich AG
Platz 1: CTS Eventim
CTS Eventim: 7,22 Prozent
Quelle: CTS Eventim
