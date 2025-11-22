DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin73.676 -0,3%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Performance

KW 47: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

22.11.25 02:44 Uhr
MDAX-Analyse KW 47: Gewinner und Verlierer im Wochenvergleich | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
28.263,8 PKT -179,6 PKT -0,63%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 47 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 47/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 14.11.2025 und dem 21.11.2025. Stand ist der 21.11.2025.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: RENK

RENK: -22,08 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 49: HENSOLDT

HENSOLDT: -13,84 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 48: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -10,19 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 47: AUTO1

AUTO1: -9,02 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 46: LANXESS

LANXESS: -8,30 Prozent

Quelle: LANXESS

Platz 45: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -8,19 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 44: TeamViewer

TeamViewer: -8,17 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 43: Fraport

Fraport: -8,15 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 42: HelloFresh

HelloFresh: -7,37 Prozent

Quelle: HelloFresh SE

Platz 41: Nordex

Nordex: -6,39 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 40: Porsche vz

Porsche vz: -6,33 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

Platz 39: K+S

K+S: -5,90 Prozent

Quelle: K+S

Platz 38: Delivery Hero

Delivery Hero: -5,51 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 37: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -5,00 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 36: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -5,00 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 35: KION GROUP

KION GROUP: -4,97 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 34: Gerresheimer

Gerresheimer: -4,62 Prozent

Quelle: xxx

Platz 33: Aurubis

Aurubis: -4,59 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 32: Bechtle

Bechtle: -4,29 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 31: PUMA SE

PUMA SE: -4,02 Prozent

Quelle: Puma

Platz 30: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -3,94 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 29: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -3,66 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 28: Talanx

Talanx: -3,30 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 27: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -3,07 Prozent

Quelle: Redcare Pharmacy

Platz 26: TUI

TUI: -2,89 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 25: Evonik

Evonik: -2,82 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 24: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -2,74 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Platz 23: Sartorius vz

Sartorius vz: -2,17 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 22: freenet

freenet: -2,14 Prozent

Quelle: freenet

Platz 21: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -1,98 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 20: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -1,79 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 19: RATIONAL

RATIONAL: -1,67 Prozent

Quelle: Rational

Platz 18: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -1,65 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 17: Fielmann

Fielmann: -1,37 Prozent

Quelle: Fielmann AG

Platz 16: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -1,32 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 15: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -1,23 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

Platz 14: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -0,48 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 13: United Internet

United Internet: -0,25 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 12: KRONES

KRONES: 0 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 11: RTL

RTL: 0 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 10: TRATON

TRATON: 0,21 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 9: Ströer SE

Ströer SE: 0,58 Prozent

Quelle: STRÖER

Platz 8: IONOS

IONOS: 0,75 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: Lufthansa

Lufthansa: 1,04 Prozent

Quelle: Lufthansa

Platz 6: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 1,10 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 5: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 1,59 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 4: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 2,00 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 3: Deutsche Wohnen SE

Deutsche Wohnen SE: 2,11 Prozent

Quelle: Deutsche Wohnen

Platz 2: Jungheinrich

Jungheinrich: 2,27 Prozent

Quelle: Jungheinrich AG

Platz 1: CTS Eventim

CTS Eventim: 7,22 Prozent

Quelle: CTS Eventim

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

