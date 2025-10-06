GEA Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer dürfte ein organisches Wachstum von 3 Prozent ausweisen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) erwartet er bei 16,3 Prozent./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Analysen zu GEA
|12:41
|GEA Hold
|Warburg Research
|12:36
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
