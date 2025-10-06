DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
Rio-Tinto-Aktie aber tiefer: Eisenerzmine West Angelas wird für Millionen erweitert
Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
63,60 EUR +0,25 EUR +0,39 %
STU
Marktkap. 9,64 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

Deutsche Bank AG

GEA Hold

12:36 Uhr
GEA Hold
GEA
63,60 EUR 0,25 EUR 0,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Anlagenbauer dürfte ein organisches Wachstum von 3 Prozent ausweisen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) erwartet er bei 16,3 Prozent./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Hold

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
63,55 €		 Abst. Kursziel*:
-11,88%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
63,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,95%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

12:41 GEA Hold Warburg Research
12:36 GEA Hold Deutsche Bank AG
06.10.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 GEA Halten DZ BANK
02.09.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net Hold-Einstufung Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für GEA-Aktie Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für GEA-Aktie
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Dienstagvormittag ohne große Veränderung
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight
finanzen.net GEA Aktie News: GEA verteuert sich am Montagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX schließt mit Verlusten
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 43 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
