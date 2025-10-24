GEA Aktie News: GEA am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von GEA. Das Papier von GEA konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 63,20 EUR.

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 63,20 EUR. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,20 EUR an. Bei 63,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.831 GEA-Aktien.

Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 5,39 Prozent niedriger. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GEA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,50 EUR.

Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. GEA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der GEA-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Aktie aus.

