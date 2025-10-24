DAX24.175 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,21 +0,4%Gold4.057 -1,7%
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen
DAX aktuell

Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen

24.10.25 10:42 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX volatil - Warten auf US-Inflationsdaten | finanzen.net

Nach den geringen Gewinnen im Donnerstagshandel, begibt sich der DAX heute erneut auf Richtungssuche. Anleger warten gespannt auf frische US-Inflationsdaten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.174,1 PKT -33,7 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

Mit dem DAX ging es am Freitag zur Eröffnung des Handels in Frankfurt um 0,28 Prozent auf 24.275,99 Punkte hoch. Im weiteren Handel wechselt das Börsenbarometer stetig das Vorzeichen, bleibt jedoch in einer überschaubaren Range.
Auch zum Wochenausklang gilt es nun weiterhin, die runde 24.000-Punkte-Marke zu verteidigen. Auf Wochensicht liegt das deutsche Börsenbarometer aktuell gut anderthalb Prozent im Plus.

Warten auf US-Inflation

Mit großen Impulsen rechnen Marktteilnehmer vor dem Nachmittag nicht, wenn Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden.

Keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Handelsabkommen im Blick

An der Wall Street wurde der Rückschlag vom Mittwoch in den wichtigsten US-Indizes am Donnerstag wieder ausgemerzt. Auch an Asiens Börsen dominierten am Morgen die Gewinner. US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst im Weißen Haus erneut angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.

Die Handelsgespräche mit Kanada erklärte Trump indes für beendet. Als Grund nannte der Republikaner auf der Plattform Truth Social eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle. Trump warf Kanada ein "ungeheuerliches Verhalten" vor. Er unterstellte auch, dass das Land damit Richter, die sich mit Zöllen befassen, beeinflussen wolle.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag