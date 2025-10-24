DAX24.225 +0,1%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,91 -0,1%Gold4.062 -1,6%
Drohende Streiks

Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus

24.10.25 12:07 Uhr
Lufthansa-Aktie stürzt ab: Piloten-Gespräche gescheitert - Streiks drohen | finanzen.net

Die Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zur betrieblichen Altersversorgung sind ohne Ergebnis geblieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
6,82 EUR -0,23 EUR -3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nun droht dem Lufthansa-Konzern ein Streik bei seiner Kern-Airline und der Frachttochter Lufthansa Cargo. Die VC hat sich einen möglichen Arbeitskampf bereits Ende September in einer Urabstimmung von ihren Mitgliedern absegnen lassen. Die Tarifkommission werde die Situation in der kommenden Woche neu bewerten und die weitere Vorgehensweise besprechen, teilte die Gewerkschaft mit.

Wer­bung

In den vergangenen Wochen habe die Gewerkschaft mit dem Konzern auch über anderen Themen gesprochen, etwa über die Perspektiven bei der Regionalfluggesellschaft Cityline und die Tarifierung der Touristiktochter Discover und der Zubringer-Tochter Lufthansa City Airlines, sowie "die Zukunft und Bedeutung" der Kernairlines Lufthansa Passage, sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro laut der Mitteilung.

Die Arbeitgeberseite habe ihre Angebote aber an "massive Zugeständnisse" geknüpft, die für die Gewerkschaft nicht akzeptabel seien, ergänzte der Sprecher der VC-Tarifkommission, Arne Karstens. "Daher konzentrieren wir uns nun wieder ausschließlich auf die betriebliche Altersversorgung. Zu unseren diesbezüglichen Forderungen liegt bis heute kein Angebot vor, das auch nur ansatzweise auf diese eingeht."

So reagiert die Kranich-Aktie

Die Aktie der Lufthansa büßt via XETRA am Freitag zeitweise 2,07 Prozent auf 6,83 Euro ein.

DJG/sha/mgo Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Thomas Lohnes/Getty Images

