Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 6,99 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 6,99 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 6,95 EUR. Bei 7,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.998.519 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,97 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,97 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,304 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

