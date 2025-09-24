DAX 23.667 +0,2%ESt50 5.465 -0,1%Top 10 Crypto 15,18 -2,8%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.133 -1,5%Euro 1,1742 +0,0%Öl 69,08 +0,0%Gold 3.746 +0,3%
Lufthansa Aktie

7,51 EUR +0,01 EUR +0,13 %
STU
Marktkap. 8,93 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Underweight

08:01 Uhr
Lufthansa Underweight
Lufthansa AG
Lufthansa AG
7,51 EUR 0,01 EUR 0,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Underweight

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
7,75 €		 Abst. Kursziel*:
-35,48%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
7,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-33,46%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:01 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.09.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
12.09.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

