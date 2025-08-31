Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,3 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe ambitionierte Mittelfristziele ausgegeben, schrieb Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Dies dürfte aber Fragen aufwerfen, ob die Planungen nicht zu ehrgeizig für eine Umsetzung sind./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
7,90 €
|Abst. Kursziel*:
-36,69%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
7,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-36,56%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
