Prosus Aktie
Marktkap. 127,75 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die geplante Übernahme des Online-Autoportals La Centrale sei der angekündigte strategische Schritt der Internet-Holdinggesellschaft in Frankreich, kommentierte Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die implizite Bewertung von 1.1 Milliarden Euro liege wohl etwa im Rahmen anderer europäischer Branchenunternehmen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,95 €
|Abst. Kursziel*:
8,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,35%
|
Analyst Name:
Silvia Cuneo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
