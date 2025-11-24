DAX23.290 +0,9%Est505.534 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Zahlen vorgelegt

Prosus-Aktie dennoch im Minus: Prosus verdient deutlich mehr

24.11.25 10:23 Uhr
Prosus steigert Gewinn deutlich - Aktie bleibt im Minus | finanzen.net

Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosus N.V.
55,59 EUR -0,71 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 Millionen US-Dollar, gegenüber 60 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz kletterte auf rund 3,62 Milliarden Dollar (rund 3,1 Mrd Euro) von zuvor 2,96 Milliarden. Finanzchef Nico Marais sieht Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. auf dem Weg, die ausgegebenen Ziel für das Geschäftsjahr zu erreichen.

Prosus hatte bereits am 17. November erste vorläufige Angaben zum Verlauf im ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Der Gewinn unter dem Strich im fortgeführten Geschäft stieg von 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,0 Milliarden. Dabei spielten auch Bewertungseffekte für Beteiligungen eine Rolle.

Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Beteiligungen an Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero, iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 400 Millionen Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Im Vorjahr wurden hier 203 Millionen Dollar verbucht

Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält.

Die Prosus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,11 Prozent tiefer bei 56,01 Euro.

/err/mis/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Prosus

Analysen zu Prosus N.V.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Prosus BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Prosus BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Prosus BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Prosus OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Prosus BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.02.2025Prosus HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
24.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2024Prosus HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

