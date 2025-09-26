Inditex Aktie
Marktkap. 141,05 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenkommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
45,33 €
|Abst. Kursziel*:
1,48%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
45,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,66%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
