DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Rohstoffkurse am Vormittag
Dezember 2025: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Rohstoffpreise aktuell

Rohstoffkurse am Vormittag

03.01.26 10:13 Uhr
Rohstoffkurse am Vormittag | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.010,39 USD 14,89 USD 0,50%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,40%
News
Bleipreis
1.968,00 USD 6,00 USD 0,31%
News
Dieselpreis Benzin
1,66 EUR 0,01 EUR 0,79%
News
EEX Strompreis Phelix DE
88,08 EUR 0,63 EUR 0,72%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,62 USD -0,07 USD -1,84%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.330,49 USD USD
News
Haferpreis
2,98 USD -0,05 USD -1,49%
News
Heizölpreis
56,00 USD USD
News
Holzpreis
534,00 USD -4,50 USD -0,84%
News
Kaffeepreis
3,57 USD 0,09 USD 2,54%
News
Kakaopreis
4.248,00 GBP -111,00 GBP -2,55%
News
Kohlepreis
98,00 USD 1,10 USD 1,14%
News
Kupferpreis
12.571,00 USD 67,00 USD 0,54%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD 0,04 USD 1,80%
News
Mageres Schwein Preis
0,84 USD -0,01 USD -1,23%
News
Maispreis
4,37 USD -0,03 USD -0,74%
News
Mastrindpreis
3,56 USD 0,06 USD 1,74%
News
Milchpreis
15,10 USD -0,12 USD -0,79%
News
Naphthapreis (European)
488,03 USD -16,91 USD -3,35%
News
Nickelpreis
16.765,00 USD 280,00 USD 1,70%
News
Ölpreis (Brent)
60,75 USD -0,16 USD -0,26%
News
Ölpreis (WTI)
57,32 USD -0,10 USD -0,17%
News
Orangensaftpreis
2,02 USD -0,04 USD -1,75%
News
Palladiumpreis
1.645,00 USD USD
News
Palmölpreis
3.954,00 MYR -44,00 MYR -1,10%
News
Platinpreis
2.155,00 USD USD
News
Rapspreis
451,75 EUR -1,50 EUR -0,33%
News
Reispreis
9,41 USD -0,19 USD -1,98%
News
Silberpreis
72,67 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
291,00 USD -3,50 USD -1,19%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD 0,01 USD 1,66%
News
Sojabohnenpreis
10,30 USD -0,01 USD -0,07%
News
Super Benzin
1,71 EUR 0,01 EUR 0,82%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,25 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.106,00 USD 42,50 USD 1,39%
News
Zinnpreis
42.050,00 USD 1.150,00 USD 2,81%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -2,34%
News

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.330,49 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.330,49 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

