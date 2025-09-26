EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 125,29 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 262 Euro auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
262,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
272,10 €
|Abst. Kursziel*:
-3,71%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
276,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,38%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
