ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 110,91 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche europäischen Investitionsgüterwerte in ein Klimafonds-Portfolio gehören. Gesamtsieger sei erneut ABB, wobei sich Siemens und Schneider Electric in eine ähnlich starke Position hochgearbeitet hätten, schrieb er. Siemens Energy gehöre zu den Unternehmen, die gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer - bislang allerdings wenig ambitionierten - Verpflichtungen zur Reduktion von CO2-Emissionen machen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
57,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-21,33%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
57,16 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,27%
|
Analyst Name:
Nicholas Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
