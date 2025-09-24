HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,81 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für den Modekonzern schraubte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht nach unten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,43 €
|Abst. Kursziel*:
11,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,08%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:06
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
