Schneider Electric Aktie
Marktkap. 132,5 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Für die Ende Oktober anstehenden Umsatzzahlen liege er beim organischen Wachstum über der Konsensschätzung, schrieb Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
236,65 €
|Abst. Kursziel*:
5,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
234,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,47%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
255,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|09:31
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:31
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
