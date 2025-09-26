Deutsche Bank AG

Schneider Electric Buy

13:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Für die Ende Oktober anstehenden Umsatzzahlen liege er beim organischen Wachstum über der Konsensschätzung, schrieb Gael de-Bray in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

