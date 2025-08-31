Richemont Aktie
Marktkap. 93,91 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 164 auf 161 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo rechnet in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Margen dürften aber unter äußeren Faktoren gelitten haben./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Overweight
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
161,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
150,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
150,55 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,94%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|10:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|09:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG