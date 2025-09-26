DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,70 +0,1%Gold3.743 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX vor festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co.
Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Heute im Fokus

Vor US-Inflationsdaten: DAX vor festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus

aktualisiert 26.09.25 08:30 Uhr

Nestlé hat internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden. EU plant offenbar Schutzzölle gegen chinesische Billigimporte. Aroundtown platziert Anleihe im dreistelligen Millionenbetrag.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt verbucht vorbörslich kleinere Gewinne.

Der DAX tendiert rund eine halbe Stunde vor dem Erklingen der Startglocke 0,3 Prozent höher auf 23.602,50 Punkten.
Auch der TecDAX zieht vorbörslich leicht an.

Zum Ende einer eher ruhigen Handelswoche deutet sich am Freitag ein freundlicher Auftakt für den DAX an. Kleine Gewinne ändern zunächst nichts daran, dass der Leitindex auf ein leichtes Wochenminus zusteuert. In den vergangenen Tagen gelang es dem DAX nicht, die abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zu überwinden, die den kurzfristigen Trend hätte aufhellen können. Damit verharrt der Index weiterhin in seiner zähen Konsolidierungsphase seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Impulse von der Wall Street fehlen ebenfalls, wo die wichtigsten Indizes ihre vorherigen Rekordstände konsolidieren.

Besondere Aufmerksamkeit gilt am Freitag den US-Konsumausgaben, inklusive des PCE-Kerndeflators. Die Helaba erwartet, dass das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß weiterhin eine Preisdynamik zeigt, die deutlich über dem Fed-Ziel liegt. Ein Rückgang im August sei kaum wahrscheinlich. "Vor diesem Hintergrund werden die Zahlen wohl nicht zu einem Forcieren der Zinssenkungserwartungen beitragen", hieß es im Tagesausblick der Landesbank.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co.
Trump-ZölleRheinmetall & Co.SAPNVIDIAAppleIntelPlug Power

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

25.09.25DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
24.09.25DAX schließt fester-- US-Börsen letzlich tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, DroneShield, BYD im Fokus
23.09.25KI-Fantasie: Dow schließt leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
22.09.25DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
19.09.25US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten