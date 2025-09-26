Vor US-Inflationsdaten: DAX vor festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt verbucht vorbörslich kleinere Gewinne. Der DAX tendiert rund eine halbe Stunde vor dem Erklingen der Startglocke 0,3 Prozent höher auf 23.602,50 Punkten.

Auch der TecDAX zieht vorbörslich leicht an. Zum Ende einer eher ruhigen Handelswoche deutet sich am Freitag ein freundlicher Auftakt für den DAX an. Kleine Gewinne ändern zunächst nichts daran, dass der Leitindex auf ein leichtes Wochenminus zusteuert. In den vergangenen Tagen gelang es dem DAX nicht, die abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zu überwinden, die den kurzfristigen Trend hätte aufhellen können. Damit verharrt der Index weiterhin in seiner zähen Konsolidierungsphase seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Impulse von der Wall Street fehlen ebenfalls, wo die wichtigsten Indizes ihre vorherigen Rekordstände konsolidieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt am Freitag den US-Konsumausgaben, inklusive des PCE-Kerndeflators. Die Helaba erwartet, dass das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß weiterhin eine Preisdynamik zeigt, die deutlich über dem Fed-Ziel liegt. Ein Rückgang im August sei kaum wahrscheinlich. "Vor diesem Hintergrund werden die Zahlen wohl nicht zu einem Forcieren der Zinssenkungserwartungen beitragen", hieß es im Tagesausblick der Landesbank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen dürften sich die Anleger am Freitag etwas aus ihrer Deckung wagen. Der EURO STOXX 50 wird freundlich erwartet. Zum Handelsstart am Freitag werden die europäischen Aktienmärkte zunächst leicht höher erwartet. Neue Impulse könnten erneut von den Zollplänen von US-Präsident Trump ausgehen: Ab dem 1. Oktober sollen 100-prozentige Zölle auf Arzneimittel greifen, sofern die Hersteller keine Produktionsstätten in den USA errichten. Weitere angekündigte Zölle betreffen große Lastwagen und Haushaltswaren. Damit bleibt die Unsicherheit hoch, dass europäische Exporteure jederzeit von neuen Handelsbarrieren betroffen sein könnten. Am Nachmittag rückt zudem die Veröffentlichung des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den Fokus - das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen schlossen am Donnerstag im Minus. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,38 Prozent bei 45.947,32 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite gab im Donnerstagshandel nach und beendete den Handelstag 0,50 Prozent tiefer bei 22.384,70 Punkten. Die US-Aktienmärkte knüpften am Donnerstag an die schwächere Entwicklung vom Vortag an. Nach der jüngsten Rekordrally scheint aktuell eine Phase der Konsolidierung einzusetzen. "Das Motto lautet derzeit: Durchatmen", kommentierten die Experten der Commerzbank am Morgen laut der Deutschen Presse-Agentur. Die Anleger agierten zurückhaltend im Vorfeld der am Freitag anstehenden PCE-Inflationsdaten - ein für die US-Notenbank (Fed) besonders wichtiges Preismaß. Marktteilnehmer erhoffen sich davon neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt betont, dass es momentan "keinen risikofreien Weg" für die US-Geldpolitik gebe, wie die UBS-Analysten am Donnerstag erklärten. Die Fed stehe vor der Herausforderung, ein sensibles Gleichgewicht zwischen Inflationsrisiken und einer möglichen Abschwächung am Arbeitsmarkt zu finden. Im KI-Kontext rückt Intel stärker in den Fokus. Der US-Chiphersteller setzt seinen strategischen Umbau fort und sucht offenbar nach weiteren namhaften Partnerschaften. Nachdem kürzlich bereits NVIDIA seine Unterstützung zugesichert hatte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg kurz vor Handelsschluss am Mittwoch, dass Intel auch mit Apple über eine mögliche Zusammenarbeit verhandelt.



