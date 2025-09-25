DAX23.722 +0,8%ESt505.495 +0,9%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.577 +0,2%Euro1,1690 +0,2%Öl69,64 ±0,0%Gold3.762 +0,3%
Aktienanalyse

Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie

26.09.25 14:58 Uhr
Bernstein Research mit Investmenttipp: Underperform-Note für Daimler Truck-Aktie | finanzen.net

Bernstein Research hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,60 EUR -0,91 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:42 Uhr um 2,3 Prozent auf 35,69 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 10,34 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 995.083 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 1,7 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

