DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 39/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.09.2025 und dem 26.09.2025. Stand ist der 26.09.2025.
Platz 40: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -6,85 Prozent
Platz 39: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -5,66 Prozent
Platz 38: Daimler Truck
Daimler Truck: -5,28 Prozent
Platz 37: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -4,03 Prozent
Platz 36: Henkel vz
Henkel vz: -3,90 Prozent
Platz 35: QIAGEN
QIAGEN: -3,82 Prozent
Platz 34: Symrise
Symrise: -3,78 Prozent
Platz 33: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -3,72 Prozent
Platz 32: Beiersdorf
Beiersdorf: -1,60 Prozent
Platz 31: Merck
Merck: -1,52 Prozent
Platz 30: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -1,48 Prozent
Platz 29: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -1,20 Prozent
Platz 28: Fresenius SE
Fresenius SE: -1,13 Prozent
Platz 27: Vonovia SE
Vonovia SE: -1,07 Prozent
Platz 26: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -1,06 Prozent
Platz 25: SAP SE
SAP SE: -1,05 Prozent
Platz 24: Infineon
Infineon: -0,99 Prozent
Platz 23: Bayer
Bayer: -0,91 Prozent
Platz 22: BASF
BASF: -0,77 Prozent
Platz 21: Brenntag SE
Brenntag SE: -0,59 Prozent
Platz 20: Siemens
Siemens: 0,15 Prozent
Platz 19: Zalando
Zalando: 0,23 Prozent
Platz 18: adidas
adidas: 0,53 Prozent
Platz 17: Airbus SE
Airbus SE: 0,92 Prozent
Platz 16: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,95 Prozent
Platz 15: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 1,06 Prozent
Platz 14: Scout24
Scout24: 1,08 Prozent
Platz 13: Rheinmetall
Rheinmetall: 1,69 Prozent
Platz 12: Continental
Continental: 1,79 Prozent
Platz 11: Commerzbank
Commerzbank: 1,92 Prozent
Platz 10: GEA
GEA: 2,46 Prozent
Platz 9: BMW
BMW: 2,98 Prozent
Platz 8: Allianz
Allianz: 3,05 Prozent
Platz 7: EON SE
EON SE: 3,21 Prozent
Platz 6: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,57 Prozent
Platz 5: Hannover Rück
Hannover Rück: 3,58 Prozent
Platz 4: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 3,61 Prozent
Platz 3: Siemens Energy
Siemens Energy: 3,65 Prozent
Platz 2: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 3,98 Prozent
Platz 1: RWE
RWE: 6,94 Prozent
