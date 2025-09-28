DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.178 +0,5%Nas22.395 ±0,0%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,46 +1,2%Gold3.775 +0,7%
DAX-Performance

DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

26.09.25 18:03 Uhr
DAX-Performance KW 39: Wer punktete, wer verlor? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.739,5 PKT 204,6 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 39 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 39/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.09.2025 und dem 26.09.2025. Stand ist der 26.09.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -6,85 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 39: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -5,66 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 38: Daimler Truck

Daimler Truck: -5,28 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 37: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -4,03 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 36: Henkel vz

Henkel vz: -3,90 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 35: QIAGEN

QIAGEN: -3,82 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 34: Symrise

Symrise: -3,78 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 33: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -3,72 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 32: Beiersdorf

Beiersdorf: -1,60 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 31: Merck

Merck: -1,52 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 30: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -1,48 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 29: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -1,20 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Platz 28: Fresenius SE

Fresenius SE: -1,13 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 27: Vonovia SE

Vonovia SE: -1,07 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 26: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -1,06 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 25: SAP SE

SAP SE: -1,05 Prozent

Quelle: SAP

Platz 24: Infineon

Infineon: -0,99 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 23: Bayer

Bayer: -0,91 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 22: BASF

BASF: -0,77 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 21: Brenntag SE

Brenntag SE: -0,59 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 20: Siemens

Siemens: 0,15 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 19: Zalando

Zalando: 0,23 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 18: adidas

adidas: 0,53 Prozent

Quelle: adidas

Platz 17: Airbus SE

Airbus SE: 0,92 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 16: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 0,95 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 15: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 1,06 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 14: Scout24

Scout24: 1,08 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 13: Rheinmetall

Rheinmetall: 1,69 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 12: Continental

Continental: 1,79 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 11: Commerzbank

Commerzbank: 1,92 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 10: GEA

GEA: 2,46 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 9: BMW

BMW: 2,98 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 8: Allianz

Allianz: 3,05 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 7: EON SE

EON SE: 3,21 Prozent

Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Platz 6: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 3,57 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 5: Hannover Rück

Hannover Rück: 3,58 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 4: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 3,61 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 3: Siemens Energy

Siemens Energy: 3,65 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 2: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 3,98 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 1: RWE

RWE: 6,94 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

