Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
RISE-Portfolio im Blick

SAP-Aktie stabil: Auftrag in Milliardenhöhe von US Army gesichert

26.09.25 18:56 Uhr
SAP-Aktie kam verändert: Auftrag in Milliardenvolumen von US Army an Land gezogen | finanzen.net

SAP hat in ihrem Geschäftsbereich National Security Services von der US Army einen Auftrag in Milliardenhöhe erhalten.

Wie das Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen Festpreisvertrag für eine Endnutzerlizenzvereinbarung für das RISE-Portfolio von SAP im Wert von 1 Milliarde US-Dollar. Das RISE-Portfolio des Unternehmens zielt darauf ab, Kunden vor Ort bei der Umstellung ihrer Unternehmensressourcenplanung auf die Cloud zu unterstützen. Das Army Contracting Command in Rock Island Arsenal, Illinois, ist der Auftraggeber.

Im XETRA-Handel verloren die Papiere von SAP am Freitag letztlich 0,02 Prozent auf 225,15 Euro.

DOW JONES

