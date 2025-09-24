DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.907 -0,5%Nas22.329 -0,8%Bitcoin93.537 -3,1%Euro1,1650 -0,8%Öl69,30 +0,3%Gold3.741 +0,1%
Personalie

Nestlé-Aktie: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden

25.09.25 19:45 Uhr
Kaffee-Krönung: Nestlé schickt Gonzalez Loeschen an die Spitze von Nespresso! | finanzen.net

Nestlé hat einen neuen Chef für sein Kaffee-Geschäft gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,00 CHF -0,28 CHF -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Schweizer Konzern mitteilte, wurde Alfonso Gonzalez Loeschen mit Wirkung zum 1. November zum CEO von Nespresso befördert. Derzeit leitet er das US-Geschäft von Nespresso. Gonzalez Loeschen, der auch in die Nestlé -Konzernleitung einziehen wird, folgt auf Philipp Navratil, der Anfang des Monats zum Konzern-CEO ernannt wurde.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

