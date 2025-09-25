DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,65 ±0,0%Gold3.743 -0,2%
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX vor festerer Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. Aktien von TRATON, Daimler Truck, Samsung Biologics unter Druck: Noch mehr Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co.
Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet Beta Systems Software AG: Deutliches Wachstum erwartet
Profil
"Buy"

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an

26.09.25 07:51 Uhr
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: UBS hebt den Daumen für Rheinmetall | finanzen.net

Die UBS hat das Kursziel für Rheinmetall angehoben und die Einstufung beibehalten, da Analysten eine bessere Berechenbarkeit für das Rüstungskonzern-Geschäft nach 2030 sehen.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.200 auf 2.500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel für Rheinmetall honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend.

Vorbörslich gewinnt die Rheinmetall-Aktie via gettex am Freitag zeitweise 0,33 Prozent auf 1.976,00 Euro. Für RENK geht es marginale 0,03 Prozent auf 79,44 Euro hoch, während HENSOLDT 0,77 Prozent auf 104,10 Euro zulegt.

/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

