Die UBS hat das Kursziel für Rheinmetall angehoben und die Einstufung beibehalten, da Analysten eine bessere Berechenbarkeit für das Rüstungskonzern-Geschäft nach 2030 sehen.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.200 auf 2.500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel für Rheinmetall honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend.

Vorbörslich gewinnt die Rheinmetall-Aktie via gettex am Freitag zeitweise 0,33 Prozent auf 1.976,00 Euro. Für RENK geht es marginale 0,03 Prozent auf 79,44 Euro hoch, während HENSOLDT 0,77 Prozent auf 104,10 Euro zulegt.

